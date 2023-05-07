خلال اجتماع بمقر وزارة الداخلية الفقي والجريء يُناقشان ظاهرة العنف في الملاعب وسُبل التصدّي لها

تحادث كمال الفقي وزير الداخلية مساء الجمعة بمقر وزارة الداخلية مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ورئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة محمد العربي، حسب ما افادت الجامعة التونسية لكرة القدم..



وجاء في بلاغ للجامعة مساء السبت انه تم التطرق خلال الاجتماع إلى السبل الكفيلة والمتاحة للحد من ظاهرة العنف في الملاعب وإعطاء المقابلات الرياضية الطابع الاحتفالي و الإستئناس بالتجارب الأجنبية الناجحة في معالجة ظاهرة العنف في الملاعب .



كما تم التعرض الى إمكانية التعويل على أعوان حراسة الملاعب بالتنسيق مع الجمعيات الرياضية ، مع استعداد وزارة الداخلية لتمكينهم من التكوين اللازم .

وتطرق الاجتماع ايضا حسب بلاغ الجامعة الى التسريع في اعتماد التذاكر الالكترونية وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الرياضية وذلك فضلا عن إحداث لجنة مشتركة بين إطارات من وزارة الداخلية و الجامعة والرابطة لضمان حسن الإستعداد للموسم الرياضي المقبل مع مراجعة المجلة التأديبية بشكل يتلاءم مع الواقع ويتناسب معه ، بالاستئناس بخبرة إطارات وزارة الداخلية.



