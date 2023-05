Avec les concessionnaires mondiaux participant aux activités d'essai routier de la famille TIGGO, les produits PHEV brillent

Communiqu de Presse -

Le 20 avril, les concessionnaires du monde entier ont particip aux activits d'essai routier sur plusieurs modles de base de la marque Chery. Parmi eux, les deux produits PHEV de la famille TIGGO, TIGGO 8 PRO e+ et TIGGO 7 PRO e+, ont pleinement montr aux concessionnaires mondiaux la force technique de pointe de Chery dans le domaine hybride avec leurs brillantes performances de faible consommation d'nergie et de puissance accrue.Avant l'essai routier, le personnel a d'abord prsent la technologie de base PHEV des produits Chery d'un point de vue technique. Plus prcisment, en tant que premire technologie DHT au monde avec "3 moteurs, 3 vitesses, 9 modes de travail et 11 rapports de vitesse", Chery intgre pour la premire fois le double moteur, le contrleur de moteur et la transmission en un seul lment. Pendant ce temps, avec un moteur spcifique hybride 1.5T et une batterie haute densit d'nergie, il peut atteindre des performances exceptionnelles avec un changement de carburant et d'entranement lectrique, et une autonomie complte de prs de 1000 km.Au cours du processus d'essai rel, le moteur hybride 1.5T de Chery tait quip du TIGGO 8 PRO e+, qui peut acclrer jusqu' 7,5 secondes aux 100 kilomtres, provoquant directement des cris de la part des concessionnaires d'essai sur place. Mme lors du passage de la bosse sur place, la forte puissance apportait toujours un fort sentiment de stabilit.Notamment, le PHEV de Chery est le seul modle au monde avec un DHT 3 vitesses. Avec 3 vitesses physiques et 3 points de fonctionnement du moteur avec un rapport de vitesse rglable, il peut cooprer avec le double moteur pour apporter une plus grande efficacit.De plus, dans des situations telles que la descente ou le freinage, l'nergie peut tre automatiquement rcupre pour reconstituer la batterie d'alimentation. Aprs avoir expriment plus de dix projets sur le site d'essai routier, les concessionnaires ont pleinement dcouvert le charme de la technologie PHEV de Chery.Outre l'exprience approfondie du nouveau systme d'alimentation nergtique, les concessionnaires du monde entier ont galement pleinement apprci le confort et l'intelligence de la conduite. Pour tre prcis, le TIGGO 8 PRO e+ a fait preuve de son identit phare avec un tableau de bord LCD de 12,3 pouces, un cran de contrle central de 12,5 pouces et un cran tactile LCD AC de 8 pouces, offrant une sensation de luxe travers l'cran triplex. En particulier lors du stationnement et du passage dans des virages troits, l'image panoramique 360 pourrait aider les utilisateurs faire face facilement aux urgences. De plus, quip de plus de dix fonctions ADAS, TIGGO 8 PRO e+ peut grandement amliorer la scurit des dplacements. En outre, sa qualit de luxe est largement amliore sous le mode de rendu du son surround 8 haut-parleurs de la marque SONY, des lumires d'ambiance multicolores et une trs grande lucarne panoramique.TIGGO 8 PRO e+ peut galement apporter une autonomie lectrique pure de 75 km. En consquence, il bnficie d'une rponse de puissance rapide et d'un environnement extrmement silencieux vitesse moyenne et basse, offrant une exprience de conduite d'un vhicule lectrique pur. De plus, si une puissance plus forte est ncessaire pour l'acclration ou la monte, le moteur interviendra intelligemment et apportera diverses formes de combinaisons de puissance telles que srie et parallle, en maintenant toujours l'tat optimal de sortie de puissance.Le TIGGO 7 PRO e+, le premier produit PHEV de Chery avec un nouveau design extrieur de nouvelle nergie, est un SUV de luxe lger qui combine une configuration technologique et une apparence la mode. La voiture a galement t reconnue par les concessionnaires internationaux en termes de design de mode, de configuration technologique, de scurit et de confort. En particulier, la calandre en diamant de conception familiale fait cho aux phares intelligents matrice LED, donnant d'abord un sens de la mode. La carrosserie bicolore, associe une conception de toit flottant, des roues faible trane et un style sportif tel que des ailes arrire dgrades de bleu lectrique, est encore plus agrable pour les jeunes. Le double cran de 24,6 pouces, coupl un hayon lectrique inductif entirement quip et la recharge sans fil pour tlphones portables, est galement devenu un outil accrocheur pour le TIGGO 7 PRO e+ avec sa configuration technologique riche.Les deux produits PHEV de la famille TIGGO ont t largement salus par les concessionnaires internationaux, ce qui reflte la nouvelle technologie nergtique inconditionnelle de Chery. En tant que premire entreprise automobile s'engager dans la recherche et le dveloppement de nouvelles technologies nergtiques, Chery suivra de prs la tendance de l'poque et acclrera de manire globale le march mondial des nouveaux produits nergtiques. À l'avenir, aprs les deux produits PHEV de TIGGO 8 PRO e+ et TIGGO 7 PRO e+, Chery lancera galement plus de nouveaux produits nergtiques sous la forme de BEV et d'autres formes d'nergie, aidant de manire globale tous les humains former des habitudes de voyages faible mission de carbone et verts.