NEW TRACK NEW JOURNEY, l'inauguration par Chery de sa conférence thématique sur les concessionnaires mondiaux bat son plein

Communiqu de Presse -

Le 22 avril, la confrence thmatique mondiale des concessionnaires 2023 de Chery bat son plein. Au cours de cette confrence, les dirigeants de Chery partagent leurs ralisations dans le processus de mondialisation de ces dernires annes avec plus de 700 concessionnaires. Face la nouvelle conjoncture du march, Chery a lanc quatre initiatives de transformation majeures, savoir "technologie", "produits", "demande des consommateurs" et "cosystme", afin de pousser Chery entrer dans la "NEW TRACK NEW JOURNEY".Guid par la stratgie "Made in China 2025", l'ensemble de la socit a accord plus d'attention l'industrie et a prconis la fabrication ces dernires annes. La Chine, en tant que premier pays manufacturier du monde pendant 12 annes conscutives, a montr au monde la monte en puissance de la Chine dans de nombreux domaines tels que l'arospatiale, le train grande vitesse et la construction d'infrastructures. Plus prcisment, en tant qu'entreprise automobile chinoise la plus puissante, Chery est devenue une "marque de renom" de la fabrication chinoise avec un volume de ventes mondial de 11,2 millions d'units.Chery a export ses produits dans plus de 80 pays et rgions du monde, devenant ainsi le premier exportateur de vhicules de tourisme chinois pendant 20 annes conscutives. Adhrant l'innovation technologique, Chery dispose actuellement de 5 centres de R&D dans le monde entier avec une quipe de recherche et dveloppement de plus de 10000 talents techniques, y compris ceux des entreprises automobiles internationales bien connues telles que GM, Ford et Jaguar Land Rover. De plus, Chery accorde une grande attention la qualit du service, non seulement en tablissant 1500 points de service l'tranger, mais aussi en maintenant une interaction active avec les utilisateurs, afin de leur crer un sentiment d'appartenance par la co-cration et le partage avec eux.Comme le dit le proverbe, "Le pass n'est qu'un prologue". Face la nouvelle situation du march, Chery ouvre une nouvelle voie et un nouveau voyage avec un objectif stratgique plus ambitieux. Dans le cadre de la nouvelle stratgie internationale, Chery se concentrera sur la technologie pour raliser une transformation complte des vhicules carburant traditionnels en vhicules nergie nouvelle. À cette fin, Chery a profondment interprt ses futures stratgies technologiques reprsentes par la technologie hybride PHEV de troisime gnration lors de la confrence. En outre, Chery s'engagera galement dans la recherche et le dveloppement de l'intelligence, pour construire une cabine intelligente plus avance, en transformant ses produits de vhicules de transport traditionnels en terminaux mobiles intelligents. Chery tentera galement de satisfaire les besoins changeants des consommateurs, fournira des services plus rflchis et privilgis, crant finalement un cosystme complet de produits, de technologies et de services axs sur les utilisateurs.Lors de la confrence thmatique, Chery s'est associe au gouvernement pour lancer une initiative de dveloppement vert, dmontrant ainsi sa dtermination et sa confiance adhrer au dveloppement vert et durable. De plus, Chery propose galement des sessions de rcompenses et de partage d'expriences pour les concessionnaires exceptionnels du monde entier, permettant de transmettre rapidement ses expriences russies l'chelle mondiale.La publication de la stratgie mondiale de Chery permettra aux concessionnaires mondiaux de renforcer leur cohsion et d'avoir toute confiance dans le dveloppement futur. Pour l'avenir, Chery va encore acclrer le processus de mondialisation du march. Dans la nouvelle piste et le nouveau voyage, Chery dploiera toute son nergie la ralisation des aspirations d'entreprise de devenir une marque automobile de premire classe dans le monde et s'efforcera d'aller de l'avant.