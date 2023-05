Chery entre dans une nouvelle voie avec la technologie PHEV de troisième génération qui brille au Salon de l'auto de Shanghai

Communiqué de Presse -

Le 18 avril, la 20e Exposition internationale de l'industrie automobile de Shanghai s'est ouverte en grande pompe au Centre national d'exposition et de congrès (NECC). Lors du salon automobile international de classe A le plus grand et le plus influent au monde, Chery Motors a présenté sa technologie PHEV de troisième génération, présentant sa dernière voie de développement face aux opportunités de l'ère de l'électrification et de l'intelligence aux utilisateurs mondiaux, et créant une grande vision pour la marque Chery de mener le futur voyage des véhicules à énergies nouvelles.Adhérant au concept de développement de "l'entreprise basée sur la technologie", Chery est la première entreprise automobile chinoise à maîtriser les technologies de base, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies énergétiques, qui a commencé dès 1999. Elle a réalisé des percées décisives dans des domaines tels que trois électricité, poids léger et intelligence. Face aux profondes mutations qui s'opèrent actuellement dans l'industrie automobile, Chery s'adapte aux mutations et participe à l'industrie automobile mondiale avec «Chery Acceleration». Au Salon de l'auto de cette année, la plate-forme hybride de troisième génération de Chery marque le début de la "technologie Chery" entrant dans une nouvelle voie.La plate-forme hybride de troisième génération de Chery adopte le moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO de cinquième génération, intégrant des technologies avancées telles que le cycle Miller profond, le système de combustion i-HEC de quatrième génération, le turbocompresseur à haut rendement, le système de gestion thermique intelligent, etc. Sa puissance maximale peut atteindre une efficacité thermique effective supérieure à 44,5 %, ce qui en fait le moteur hybride le plus efficace du marché chinois.De plus, la plate-forme hybride Chery de troisième génération est équipée d'un DHT à 3 vitesses, qui dispose de 9 modes et de 11 vitesses combinées. Elle offre non seulement une puissance élevée et une excellente économie de carburant, mais encore elle est respectueuse de l'environnement, efficace et ultra-fluide, répondant pleinement aux besoins de voyage des utilisateurs.La technologie hybride PHEV de troisième génération de Chery a attiré l'attention de l'industrie automobile mondiale au Salon de l'auto de Shanghai. Plus de 1000 invités étrangers de plus de 80 pays se sont réunis sur le stand de Chery pour créer et partager conjointement les dernières réalisations technologiques en matière d'énergie nouvelle, et promouvoir en synergie la belle vision de Chery d'entrer dans une nouvelle voie de la mondialisation.