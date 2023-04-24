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بن جاب الله: على البرلمان الشروع في كتابة دستور جديد'

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 09:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
شدّد أستاذ الفلسفة الحديثة حمادي بن جاب الله خلال حضوره اليوم الإثنين 24 أفريل 2023 في ماتينال اذاعة شمس، على ضرورة إنهاء الفترة الإنتقالية لـ25 جويلية والتركيز على أن تكون الجبهة الداخلية قوية لتجابه أعتى المصاعب.

وقال حمادي بن جاب الله في حواره، 'آن وقت غلق قوس الفترة الإنتقالية'.

وتابع المتحدث أنه ليس للبلاد سوى وحدة الصف التونسي، معتبرا أن الوقت حان لإصلاح ذات البين بين السلطة والتونسيين، محذرا في نفس السياق من الحكم المطلق الذي وصفه بالمفسدة المطلقة.

ويرى حمادي بن جاب الله أنه من الضروري أن يشرع البرلمان في كتابة دستور جديد سواءً عبر تعديل الدساتير السابقة أو عبر صياغة نصوص جديد، قائلا 'المهم لأن نخرج من حكم الفرد وألا نبقى في هذا الوضع'.


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