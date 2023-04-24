بن جاب الله: على البرلمان الشروع في كتابة دستور جديد'

وقال حمادي بن جاب الله في حواره، 'آن وقت غلق قوس الفترة الإنتقالية'.وتابع المتحدث أنه ليس للبلاد سوى وحدة الصف التونسي، معتبرا أن الوقت حان لإصلاح ذات البين بين السلطة والتونسيين، محذرا في نفس السياق من الحكم المطلق الذي وصفه بالمفسدة المطلقة.ويرى حمادي بن جاب الله أنه من الضروري أن يشرع البرلمان في كتابة دستور جديد سواءً عبر تعديل الدساتير السابقة أو عبر صياغة نصوص جديد، قائلا 'المهم لأن نخرج من حكم الفرد وألا نبقى في هذا الوضع'.