حول الشكاية المقدمة لرفع حجب أعداد التلاميذ

حددت أمس هيئة الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس موعد 15 ماي للنظر في ملف القضية المتعلقة بطلب إلغاء قرار نقابتي التعليم الأساسي والثانوي حجب أعداد التلاميذ عن إدارات المؤسسات التربوية التي يدرسون بها..



وللتذكير فأنّ الأستاذ المحامي مختار بوقرّة ونيابة عن عدد من الأولياء تولى رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لطلب الحكم بإلغاء قرار حجب الأعداد عن إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية وقد قضت الدائرة الاستعجالية ابتدائيا برفض الطلب فاستأنف الاستاذ بوقرة الحكم المذكور .





