Babnet

في واشنطن، وزير الاقتصاد سمير سعيد يؤكد على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 37 ث
      
شارك وزير الاقتصاد سمير سعيد فى إجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن التي انعقدت ايام 11،12، 13 و 14 افريل 2023.

وقد أجرى الوزير سلسلة من اللقاءات جمعته بعدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية و إقليمية و هيئات تنشط في المجالات التنموية و الإستثمارية إلى جانب لقاءات مع عددمن نظراءه من بلدان شقيقة وصديقة.
وحسب بيان وزارة الاقتصاد فقد أكد سمير سعيد خلال هذه اللقاءات على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقى الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.
كما أكد حرص الحكومة التونسية على المضي قدما فى تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا، مع العمل في هذا التمشي على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار والسلم الإجتماعي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265021


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 15 أفريل 2023 | 24 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:26 18:55 16:00 12:26 05:46 04:14
Babnet
21°
 Babnet23° Babnet % 30 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1319°-1221°-1222°-1025°-13
  • Avoirs en devises
    21662,5

  • (14 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36044 DT        1$ =3,05264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 Avril)   1270,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    