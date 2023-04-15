في واشنطن، وزير الاقتصاد سمير سعيد يؤكد على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى

شارك وزير الاقتصاد سمير سعيد فى إجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن التي انعقدت ايام 11،12، 13 و 14 افريل 2023.
وقد أجرى الوزير سلسلة من اللقاءات جمعته بعدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية و إقليمية و هيئات تنشط في المجالات التنموية و الإستثمارية إلى جانب لقاءات مع عددمن نظراءه من بلدان شقيقة وصديقة.
وحسب بيان وزارة الاقتصاد فقد أكد سمير سعيد خلال هذه اللقاءات على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقى الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.
كما أكد حرص الحكومة التونسية على المضي قدما فى تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا، مع العمل في هذا التمشي على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار والسلم الإجتماعي.
وقد أجرى الوزير سلسلة من اللقاءات جمعته بعدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية و إقليمية و هيئات تنشط في المجالات التنموية و الإستثمارية إلى جانب لقاءات مع عددمن نظراءه من بلدان شقيقة وصديقة.
وحسب بيان وزارة الاقتصاد فقد أكد سمير سعيد خلال هذه اللقاءات على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقى الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.
كما أكد حرص الحكومة التونسية على المضي قدما فى تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا، مع العمل في هذا التمشي على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار والسلم الإجتماعي.
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