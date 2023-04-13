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مجلس النواب الجديد يقرّ الاعتراف بحرية المعارضة والرأي والتعبير لجميع النواب‎‎

Publié le Jeudi 13 Avril 2023 - 13:52 قراءة: 0 د, 27 ث
      
إنطلقت الخميس 13 أفريل، الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للتصويت على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب فصلا فصلا.

وقد تمت المصادقة على عدد من الفصول التي أثارت عديد التفاعلات أبرزها الفصل الثاني الذي يعترف بحرية المعارضة وحق النواب في التعبير.

وينص الفصل الثاني من النظام الداخلي للمجلس على انه "تكفل أحكام هذا النظام الداخلي لجميع اعضاء مجلس نواب الشعب حرية الراي والفكر والتعبير بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة وتحقيق التعاون بين مجلس نواب الشعب وجميع المؤسسات الاخرى".


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