أحداث قاعة القرجاني، مراسل اذاعة موزاييك يروي التفاصيل...زوز أعوان أمن يفدلكو واحد منهم أطلق الغاز على وجه الخطأ...

شهدت الاثنين 10 أفريل، قاعة القرجاني في اطار مباراة نصف نهاىي بطولة كرة السلة بين النادي الافريقي والنجم الرادسي حالة من الفوضى اثر التدخل الامني الذي وصفه الجماهير بالعنيف والغير مبرر ما استوجب ايقاف المباراة بصفة نهائية.

وكان لقاء مباراة النادي الافريقي و النجم الرادسي توقفت حينما كانت الناتيجة 21-10 لصالح النادي الافريقي.



وحسب الرواية التي قدمها مراسل اذاعة موزاييك نقلا عن مصدر امني فإن المباراة انطلقت بشكل عادي قبل ان يطلق أحد اعوان الامن الغاز على وجه الخطأ.

وقال مراسل الاذاعة " زوز اعوان امن يفدلكو واحد منهم اطلق الغاز على وجه الخطأ" مشيرا الي انه تم بعد ذلك استئناف المباراة بشكل طبيعي قبل ان تتوتر الاوضاع بشكل مفاجئ وسط اطلاق الغاز من الامن الذي تدخل لاخراج الجماهير لتتوقف بعد ذلك المباراة بصفة نهاىية.



يذكر ان الدور نصف النهائي للبطولة يجمع الاتحاد المنستيري بالنجم الساحلي و النادي الافريقي بالنجم الرادسي حيث سيدور في شكل 5 مباريات (5 جولات) و الفريق المنتصر في 3 منها يتاهل الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.





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