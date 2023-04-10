حجي: بعد أكثر من عام مادخّلنا حتى فِلس من الصلح الجزائي..

حول دعوة الشابي لتوحيد المُعارضة: 'هناك مسألة مُمكنة وأخرى غير مُمكنة وغير مُجدية'

وأضاف حجي، أن رئيس الجمهورية له مسألتين هما الشركات الأهلية والصلح الجزائي وتابع "بعد سنة وشهر من إصدار المرسوم في مارس 2022 لم يقع تحصيل أي فلس وحتى لرئيس الدولة عيّن لجنة بعد 7 أشهر وأدى أعضاؤها اليمين في ديسمبر على أن يتم استرجاع الاموال في ظرف 6 أشهر ولكن بعد 5 أشهر رئيس الدولة أقال رئيس اللجنة".وقال نبيل حجي، إن المسؤولين الذين قام عيّنهم رئيس الجمهورية اتضح أنهم فاسدين فمن يقوم بتعيينة اليوم يعفيه غدا مصرحا "حتى إلي يعيّن فيهم الرئيس طلعوا فُسّاد"، وتابع "المشيشي عينة رئيس الدولة وهو حاليا فار إلى الخارج".ولفت إلى أنه لا يمكن لشخص واحد القيام بالإصلاحات بمفرده خاصة عندما يكون محدود سياسيا واقتصاديا وهو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية.وقال نبيل حجي، في تعليقه على دعوة رئيس جبهة الخلاص الوطني، احمد نجيب الشابي، المعارضة للتوحد، "هناك مسألة مُمكنة وأخرى غير مُمكنة وغير مُجدية".وأوضح نبيل حجي أنه من الممكن القيام بتحركات مشتركة من أجل التصدى للانحراف بالحقوق والحريات وصرح "مثلا نحن ندعوا بشدة ونتحرك ميدانيا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ظلما وبُهتانا".وتابع بأنه من ناحية التنسيق السياسي حول رؤية سياسية وبرامج سياسية فهذا غير ممكن وغير مجدي لأنه لا توجد دعائم حتى نكون في نفس الصف وفق تعبيره.وواصل بالقول "قيس سعيّد استثمر نتيجة فشل مُعيّن كانت كل الطبقة السياسية مسؤولة عنه بدرجات متفاوتة ونحن في التيار الديمقراطي سنعقد موفى الشهر الجاري مؤتمرنا ومن بين أشغاله لائحة للتقييم والمراجعات بينما هناك أحزاب أجرمت في حق تونس سياسيا ورغم ذلك تقترح نفسها كبديل لقيس سعيد وللأسف وجودها دون مراجعات يقوي سعيّد".