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منير بن صالحة حول مسلسل فلوجة "زواج الجاني بضحية الواقعة الجنسية لم يعد يوقف التتبع الجزائي"

Publié le Lundi 10 Avril 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 28 ث
      
علق المحامي منير بن صالحة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على لقطة زواج رحمة من ابراهيم في مسلسل فلوجة نتيجة علاقة غير شرعية حيث اثار المسلسل الرمضاني جدلا قانونيا واسعا.
واكد أن الزواج لا يسقط التتبع العدلي بحق الجاني منذ 2017.

وكتب منير بن صالحة في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: "ملاحظة قانونية اسوقها لكاتب سيناريو مسلسل الفلوجة #Fallujah # بعد القانون عدد 58 لسنة 2017 زواج الجاني بالمجني عليها القاهرة ضحية الواقعة الجنسية لم يعد يوقف التتبع الجزائي"


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