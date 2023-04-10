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الفيتنام "عزيزوس يفوز بجائزة أكثر مذيع شهير لهذا العام في منصة نيمو"

Publié le Lundi 10 Avril 2023 - 09:17 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أحرز الستريمر التونسي عزيزوس جائزة أكثر مذيع شهير لهذا العام في منصة نيمو Nimo TV عربي في الفيتنام.
وتحول عزيزوس برفقة زوجته الى الفيتنام للحصول على الجائزة.



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