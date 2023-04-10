الفيتنام "عزيزوس يفوز بجائزة أكثر مذيع شهير لهذا العام في منصة نيمو"

أحرز الستريمر التونسي عزيزوس جائزة أكثر مذيع شهير لهذا العام في منصة نيمو Nimo TV عربي في الفيتنام.وتحول عزيزوس برفقة زوجته الى الفيتنام للحصول على الجائزة.