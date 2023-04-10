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عدنان بالحاج عمر: "منظمة الأعراف تخلت عن دورها وسمير ماجول قاسها على كيفو"

Publié le Lundi 10 Avril 2023 - 09:06 قراءة: 0 د, 51 ث
      
اعتبر الناشط السياسي عدنان بلحاج عمر، خلال استضافته يوم السبت 08 أفريل في برنامج عندنا أجندا مع مراد الزغيدي على راديو IFM، أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تخلى عن دوره الأساسي لأن رئيسه سمير ماجول قاسها وفق وضعيته، على حد قوله.
وشدد بالحاج عمر على ضرورة أن تتحرك منظمة الأعراف قبل المنظمات الأخرى ويكون صوتها عال للدفاع عن المؤسسات في ضل الوضعية المتأزمة التي تعيشها المؤسسات اليوم.
ودعا الناشط السياسي منظمة الأعراف إلى القيام بعملية تصحيحية من الداخل دون تدخل أي طرف سياسي أو حكومي.

كما انتقد عدنان بالحاج عمر تجاوزات قامت بها شركات مختصة في إنتاج " الطماطم المركزة" مشيرا بانها أخلت بالمنافسة وارتكبت جرائم اقتصادية.

وكانت 'انا يقظ' قد طالبت دائرة المحاسبات بإجراء تدقيق شامل لمنظمة الاعراف منذ تولي ماجول لرئاستها، لـ'وجود خروقات وتجاوزات سجلت خلال السنوات الاخيرة'.
وتحدثت المنظمة عن وجود اشكاليات كبيرة على مستوى الحوكمة في منظمة الاعراف التي يترأسها ماجول منذ 2018، الى جانب اشكاليات متعلقة بالتصرف المالي والإداري داخل المنظمة.


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