مروى الرمضاني " اي فنان مايحبش يخلصني ما يكلمنيش"

أثارت منتجة برنامج " استوديو 9 " على قناة التاسعة مروى الرمضاني جدلا بسبب رفضها استقبال اي فنان مغمور او موهبة جديدة في برنامجها دون ان يدفع ثمن حضوره.وتعللت المنتجة بأن عليها ديون والتزامات مالية قائلة بانها ليست التلفزة الوطنية.وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على انستغرام " اي فنان مايحبش يخلصني ما يكلمنيش".