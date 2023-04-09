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مروى الرمضاني " اي فنان مايحبش يخلصني ما يكلمنيش"

Publié le Dimanche 09 Avril 2023 - 21:32 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أثارت منتجة برنامج " استوديو 9 " على قناة التاسعة مروى الرمضاني جدلا بسبب رفضها استقبال اي فنان مغمور او موهبة جديدة في برنامجها دون ان يدفع ثمن حضوره.
وتعللت المنتجة بأن عليها ديون والتزامات مالية قائلة بانها ليست التلفزة الوطنية.
وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على انستغرام " اي فنان مايحبش يخلصني ما يكلمنيش".


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