الشابي يدعو عبد المجيد تبون الي عدم التدخل في الشأن الداخلي لتونس

دعا الاحد 9 افريل رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الي الكف عن التدخل في الشأن الداخلي لتونس.وتابع الشابي على هامش وقفة احتجاجية نظمتها جبهة الخلاص بمناسبة عيد الشهداء "نحن نفهم ان يكون الرئيس الجزائري حريصا على ان لا تمارس الضغوطات على تونس لكن أن يتدخل في الشأن الداخلي لتونس ويقول ان المعارضين لقيس سعيد يبحثون على زعزعة الاستقرار فهذا مرفوض".وأضاف قائلا " نحن احرص على استقرار تونس من اي كان ونطلب من الجزائر ان تراعي قواعد الاخوة وتحترم مشاعر التونسيين وان لا تتدخل في شأنهم الداخلي".