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الأسرة التربوية بالمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 تشارك أبناءها مائدة الإفطار

Publié le Samedi 08 Avril 2023 - 10:12 قراءة: 0 د, 41 ث
      
شاركت أسرة المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 التلاميذ المقيمين بالمدرسة الاعدادية النموذجية محسن المزغني إفطار يوم أمس في حركة نالت استحسان التلاميذ وأدخلت فيهم البهجة والراحة النفسية، كما عبروا عن حسن استعدادهم للامتحانات النهائية واجتهادهم لتحقيق نتائج مميزة تشرف الجهة.

من جهته، أكد المندوب الجهوي للتربية صفاقس1، محمد بن جماعة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المندوبية لأوضاع التلاميذ المقيمين خلال شهر رمضان المعظم والاطلاع على ظروف إقامتهم وذلك من اجل توفير كل سبل الراحة للتلاميذ وتهيئة مناخ سليم داخل المؤسسات التربوية وسعي الجميع من أجل تحقيق نتائج مشرفة. مشيراً، أن الخدمات المقدمة من مطعم المدرسة الاعدادية النموذجية محسن المزغني، كانت في مستوى جيد مما تعكس تفاني واجتهاد عملة المطبخ.

والإشارة فقد شارك في هذا الإفطار الجماعي كل من المندوب الجهوي للتربية بصفاقس1 ومديرة المدرسة والقيم العام للقسم الداخلي والمنسق الجهوي لديوان الخدمات المدرسية.


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