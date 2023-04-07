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محمّد عبّو : الرئيس لا ينوي القيام بانتخابات في 2024 الا في حالة واحدة وهو أن يضمن نجاحه فيها

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 15:58 قراءة: 0 د, 58 ث
      
حذّر الناشط السياسي والوزير السابق محمّد عبّو من دخول تونس في فوضى قد يلجأ فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى "عنف خطير للحفاظ على نفسه"، معتبرا أنّ سلوكاته بعد ما أثير حول مرضه وشغور منصب الرئاسة خير دليل على ذلك، وفق تصريحه.

ويرى عبوّ أنّ تونس كانت في نظام ديمقراطي فاسد ودخلت في مغامرة بعد 25 جويلية، قد يكون هو أحد أهم من ساهم فيها لوضع حدّ لحالة التسيّب ولإظهار قوّة الدولة، وكان هناك أمل في الرئيس قيس سعيّد ليكون حارسا للجمهورية وللديمقراطية لكنه خان القسم والأمانة، على حدّ تقديره.

ويعتبر عبو أنّ رئيس الجمهورية يسيّر الدولة بطريقة غير عقلانية وفي تصريحاته الكثير من المغالطات، ويرى بأنّه غير منكبّ على العمل وغارق في الشعبوية.

وشدّد محمّد عبوّ على أنّه لا أمل في إصلاح تونس بعقلية قيس سعيد، وأنّه يقوم بتحطيم الدولة و يلهو بها. وأضاف قوله لم أر أنانية أقوى مما يقوم به قيس سعيّد.

وشكّك محمّد عبو في أن يقوم رئيس الجمهورية بإرساء المحكمة الدستورية لأنّه يعيش بهاجس الانقلاب.

ويرى محمّد عبّو أنّ الرئيس لا ينوي القيام بانتخابات 24 الا في حالة واحدة وهو أن يضمن نجاحه فيها، مضيفا أنّه: "لا ينوي على انتخابات وأجاب تحت الحاح الصحفية على السؤال".



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