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حاتم المليكي " سعيد يستعمل سياسة اتصالية مبنية على التنويم المغناطيسي"

Publié le Vendredi 07 Avril 2023 - 09:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال الناشط السياسي حاتم المليكي لدى حضوره اليوم الخميس في برنامج هنا تونس ان الرئيس النظيف في منظومة فاسدة لا يمنع الفساد .
و لفت المليكي الى أن سعيد نظيف و الباجي و المرزوقي و بورقيبة كذلك و لكن الحاشية دائما ما كانت فاسدة .

وأضاف في المقابل أن التوظيف اللاأخلاقي للزعماء غير جيد حيث ما يقلق اليوم أن الرئيس أضحى يتحدث عن نفسه عوضا عن الحديث عن مناقب بورقيبة و تاريخه قائلا انه قام سابقا باستعمال الشهيد شكري بلعيد لحل المجلس الأعلى للقضاء .

واعتبر الناشط السياسي أن رئيس الجمهورية ينوم الشعب مغناطيسيا في سياسته الاتصالية حتى يخوض المتلقي معارك جانبية مشيرا الى أن محاور خطابه السياسي جاهزة حيث يقتات من الغنوشي و أحمد نجيب الشابي .



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 264543

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 07 Avril 2023 à 10h 38m |           
قال الحق


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