حاتم المليكي " سعيد يستعمل سياسة اتصالية مبنية على التنويم المغناطيسي"

قال الناشط السياسي حاتم المليكي لدى حضوره اليوم الخميس في برنامج هنا تونس ان الرئيس النظيف في منظومة فاسدة لا يمنع الفساد .

و لفت المليكي الى أن سعيد نظيف و الباجي و المرزوقي و بورقيبة كذلك و لكن الحاشية دائما ما كانت فاسدة .



وأضاف في المقابل أن التوظيف اللاأخلاقي للزعماء غير جيد حيث ما يقلق اليوم أن الرئيس أضحى يتحدث عن نفسه عوضا عن الحديث عن مناقب بورقيبة و تاريخه قائلا انه قام سابقا باستعمال الشهيد شكري بلعيد لحل المجلس الأعلى للقضاء .



واعتبر الناشط السياسي أن رئيس الجمهورية ينوم الشعب مغناطيسيا في سياسته الاتصالية حتى يخوض المتلقي معارك جانبية مشيرا الى أن محاور خطابه السياسي جاهزة حيث يقتات من الغنوشي و أحمد نجيب الشابي .







