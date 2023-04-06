الاستماع لمرصد رقابة في الشكاية المتعلقة بنقابي متورط في جريمة تدليس وثائق حالة مدنية والاستيلاء على أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تم صباح اليوم الاستماع لمرصد رقابة من طرف باحث البداية في الشكاية المتعلقة بعضو مكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل متورط في جريمة تدليس وثائق حالة مدنية والتحيل من أجل مواصلة التمتع لمدة سنوات بجراية المتبقين على قيد الحياة بعد وفاة قرينه، مع تستره على زواج جديد وتقديمه تصريحات زائفة واستعماله عن قصد وسوء نية لمضمون حالة مدنية غير مطابق لحالته المدنية الحقيقية مرات عديدة وفق ما جاء في بلاغ للمرصد .





ووفق نفس البلاغ , كان المرصد قد رفع شكاية ضد النقابي المذكور بعد عملية تقصي قادت إلى الحصول على اثباتات مؤكدة على الجريمة المرتكبة، وعلى شبهات تواطئ الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التستر على الموضوع في مرحلة أولى، ثم الاكتفاء في مرحلة ثانية، بعد أن كشف مرصد رقابة الملف، بمطالبة المعني بالأمر بتسوية الوضعية وارجاع المبالغ المالية التي تحصل عليها بدون وجه حق دون إعلام السلط القضائية مثلما ينص على ذلك الاطار القانوني والترتيبي للعملية المذكورة.

علما وأن المعني بالأمر، قدم أخيرا بعد مراسلة المرصد للصندوق بخصوص الوضعية، مضمونا محينا. وطلب جدولة الديون المتخلدة بذمته والمنتفع بها منذ تاريخ زواجه الثاني، ووقع التزاما في 6 جانفي الماضي لخلاص الدين في أقساط شهرية.



