قيس سعيد: لوبيات وعصابات مافيا مازلت متنفذة داخل الدولة



لوبيات وعصابات مافيا مازلت متنفذة داخل الدولة

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 6 افريل 2023، الى ولاية المنستير لاحياء الذكرى 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة.وفي كلمة القاها، قال رئيس الدولة ان من اهم التحديات التي يجب ترفعها الدولة اليوم هي اصلاح التعليم، قائلا انه "لا يمكننا النهوض الا باصلاح جديد للتعليم وتطوير المناهج التعليمية".وشدد قيس سعيّد على انه لا يمكن بناء المستقبل الا بالمدرسة والتربية والتعليم من اجل النهوض بالمجتمع.واضاف سعيّد انه لا يجب تطويع التعليم ليكون اداة لغسل الادمغة، مشددا على ان تونس لها من الكفاءات والقدرات الكثير.واشاد رئيس الجمهورية بما شهدته تونس من تحولات كبرى خلال السبعينيات، شملت حتى السلوك المجتمعي للتونسيين، وذلك بفضل ايلاء العناية والاهتمام التام بالتربية والتعليم.وقال رئيس الجمهورية إن ' هناك مجموعة من اللوبيات وعصابات مافيا مازلت متنفذة داخل الدولة وتحاول التنكيل بالدولة وبالمواطنين.وتابع رئيس الدولة أن الهدف من ذلك هو إسقاط الدولة، مشددا في هذا السياق على أن تونس لن تسقط.وانتقد قيس سعيد اعتبار الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة معتقلين، وقال 'معتقلين سياسيين؟؟... أياديهم مُلطخة بالدماء'.وأشار إلى أن كل الإجراءات تمت عن طريق القضاء، وتساءل في هذا الصدد 'هل تم اعتقال من أجل فكرة؟... يتكلمون كما يشاؤون ثم يتحدثون عن تضييق'.