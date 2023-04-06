أعلن الاعلامي محمد بوغلاب في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك وصول استدعاء للمثول أمام فرقة مقاومة الإجرام يوم الجمعة 7 أفريل 2023 كمشتكي به في قضية عدلية.
استدعاء محمد بوغلاب من قبل فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني
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