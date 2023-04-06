السجن لعائد من فرنسا هاجم اعوان منطقة الأمن الوطني بجندوبة وحاول الاعتداء عليهم

قضت أول امس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس،بالحكم بعامين سجنا في حق مهاجر عائد من فرنسا وجهت له تهم هضم جانب موظف عمومي بالقول والاشارة حال مباشرته لوظيفه ومحاولة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وذلك على خلفية مهاجمته لأعوان منطقة الأمن الوطني بجندوبة ومحاولة الاعتداء عليهم وقد تصدوا له ،وبالتحري معه تبين انه كان يتبنى الفكر التكفيري وانه كان مقيم بفرنسا.



و انكر المتهم خلال جلسة محاكمته ما نسب اليه ورافع عنه محاموه وبينوا انه تزوج باجنبية واستقر بفرنسا منذ سنوات الا انه فقد ابنائه الثلاثة فسائت حالته النفسية جراء وفاتهم وقرر العودة الى تونس موضحا انه لا علاقة له بالارهاب ولا يتبنى أي فكر متشدد.



