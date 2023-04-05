Babnet

رئيسة الحكومة تطلع على ٱخر الاستعدادات لإطلاق أوّل بطاقة دفع الكتروني e-houwiya

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 21:46 قراءة: 0 د, 40 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء 05 افريل 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، وعدد من الإطارات التقنية بوزارة تكنولوجيات الاتصال للاطلاع على الاستعدادات لإطلاق أوّل بطاقة دفع الكتروني e-houwiya مرتبطة بالمحفظة الالكترونية ببوابة المواطن e-bawaba.tn، وذلك يوم السبت 15 افريل 2023.

وقد تمّ بالمناسبة تفعيل خدمة المحفظة الالكترونية لرئيسة الحكومة باستعمال هويتها الرقمية وطلب أوّل بطاقة دفع الكتروني e-houwiya .
وأكدت الرئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء على أهمية هذه الخدمة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاجتماعي لكافة التونسيين وعلى تشجيع الحكومة على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال الدفع الالكتروني.

وأوصت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بضرورة الانطلاق بداية من الاسبوع القادم بالشروع في عملية تسجيل الموظفين على بوابة الخدمات الرقمية، عبر فرق تقنية تتحول الى مقر كل الوزارات من اجل التسريع في هذه العملية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264477


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 06 أفريل 2023 | 15 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:48 15:58 12:29 05:59 04:29
Babnet
10°
 Babnet18° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-919°-820°-819°-1021°-9
  • Avoirs en devises
    22101,7

  • (5 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33986 DT        1$ =3,05749 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Avril)   1746,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    