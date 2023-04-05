نبيل عمّار يجري مكالمة هاتفية وزير الخارجية والمغتربين السوري

أجرى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء 05 أفريل 2023، مكالمة هاتفية مع فيصل مقداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري، تمّ خلالها التأكيد مجددا على عمق الروابط الأخوية وعراقة علاقات التعاون القائمة بين تونس وسوريا وعلى الرغبة المشتركة في مزيد تطويرها وتعزيزها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما.



وثمّن الوزير السوري، بالمناسبة، قرار رئيس الجمهورية تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في الاسهام في عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي.



