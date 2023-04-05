تونس تطلق يوم 11 افريل 2023 الخدمة الالكترونية لنقل ملكية العربات الخاصة

أعلنت رئاسة الحكومة ان اطلاق الخدمة الالكترونية لنقل ملكية العربات الخاصة ينطلق يوم 11 افريل 2023 لتشكل اول خدمة الكترونية تعاقدية بين المواطن والإدارة.وعقدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، لقاء مع كل من وزيري تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، والنقل، ربيع المجيدي، للاطلاع على أهم الاستعدادات لإطلاق هذه الخدمة.وستطلق الحكومة خدمة نقل ملكية العربات الخاصة عبر بوابة المواطن وباعتماد الهوية الرقمية على الجوال الموجهة للمواطن للولوج الى البوابة المذكورة وللإمضاء الإلكتروني على العقود، والذي سيكون يوم 11 أفريل 2023.وأكدت بودن على حرص الحكومة على تعزيز مسار التحول الرقمي للدولة من خلال توفير الأرضية الملائمة لمزيد تطوير العديد من الخدمات الرقمية التي .ولاحظت ان هذه الخطوة من شانها تبسيط الإجراءات وتسهيل الحياة اليومية للمواطن والتقليص من المعاملات الورقية والتخلي التدريجي عن إجراءات التعريف بالإمضاء وتعويضها بالإمضاء الإلكتروني.وتشكل خدمة إبرام العقود الإلكترونية لنقل ملكية العربات الخاصة أوّل خدمة تعاقدية إلكترونية بين المواطنين معترف بها لدى الإدارة التونسية ولا تتطلب التعريف الإمضاء.وتمكن هذه الخدمة التونسيين من إبرام عقود الكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة على الخط بطريقة مؤمنة وموثوقة، وذلك باستعمال الهوية الرقمية الخاصة بكلا الطرفين المتعاقدين عبر بوابة المواطن.