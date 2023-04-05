Babnet

تونس تطلق يوم 11 افريل 2023 الخدمة الالكترونية لنقل ملكية العربات الخاصة

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 17:46 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة ان اطلاق الخدمة الالكترونية لنقل ملكية العربات الخاصة ينطلق يوم 11 افريل 2023 لتشكل اول خدمة الكترونية تعاقدية بين المواطن والإدارة.

وعقدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، لقاء مع كل من وزيري تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، والنقل، ربيع المجيدي، للاطلاع على أهم الاستعدادات لإطلاق هذه الخدمة.

وستطلق الحكومة خدمة نقل ملكية العربات الخاصة عبر بوابة المواطن وباعتماد الهوية الرقمية على الجوال الموجهة للمواطن للولوج الى البوابة المذكورة وللإمضاء الإلكتروني على العقود، والذي سيكون يوم 11 أفريل 2023.

وأكدت بودن على حرص الحكومة على تعزيز مسار التحول الرقمي للدولة من خلال توفير الأرضية الملائمة لمزيد تطوير العديد من الخدمات الرقمية التي .

ولاحظت ان هذه الخطوة من شانها تبسيط الإجراءات وتسهيل الحياة اليومية للمواطن والتقليص من المعاملات الورقية والتخلي التدريجي عن إجراءات التعريف بالإمضاء وتعويضها بالإمضاء الإلكتروني.

وتشكل خدمة إبرام العقود الإلكترونية لنقل ملكية العربات الخاصة أوّل خدمة تعاقدية إلكترونية بين المواطنين معترف بها لدى الإدارة التونسية ولا تتطلب التعريف الإمضاء.

وتمكن هذه الخدمة التونسيين من إبرام عقود الكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة على الخط بطريقة مؤمنة وموثوقة، وذلك باستعمال الهوية الرقمية الخاصة بكلا الطرفين المتعاقدين عبر بوابة المواطن.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264471


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 06 أفريل 2023 | 15 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:48 15:58 12:29 05:59 04:29
Babnet
10°
 Babnet18° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-919°-820°-819°-1021°-9
  • Avoirs en devises
    22101,7

  • (5 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33986 DT        1$ =3,05749 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Avril)   1746,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    