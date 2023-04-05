تنشط في كامل تراب الجمهورية: الإطاحة بشبكة نسائية تعمدن السرقة من محلات تجارية بالحيلة

تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس،اول أمس من الاطاحة بعصابة نسائية تخصصت سرقة المحلات التجارية بالحيلة.وكان منطلق الأبحاث في القضية أثر تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لمقطع فيديو يوثق عملية سرقة بعض الملابس من داخل محل تجاري تم إرتكابها من طرف فتاتين تعمدتا الدخول إلى المحل المذكور وإخفاء بعض الملابس تحت طيات ثيابهما قبل المغادرة مستغلين في ذلك انشغال صاحب المحل ببقية الزبائن، وقد تكررت هذه العمليات في عدة مناطق من الجمهورية.وعلى الفور وبإنطلاق الأبحاث من طرف الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس وبتفعيل العمل الإرشادي أمكن لها من الإطاحة بهما.هذا وتبين أن الأولى صادر في شأنها 03 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل السرقة والثانية صادر في شأنها منشور تفتيش من أجل العنف.بمراجعة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية ومده بجميع الحييثيات والمعطيات أذن بمباشرة محضر عدلي موضوعه السرقة والإحتفاظ بهما.