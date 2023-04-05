شملت الابحاث فيها 18 متهما: ملف تبييض الاموال و تهريب الفريب امام القطب المالي

باشرت صباح أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، النظر في ملف قضية تعلقت بتبييض الاموال وتهريب الفريب،شملت الأبحاث فيها 18 متهما من بينهم رجل اعمال له مصنعي فريب الاول بالقيروان تشغل 500 عامل والثاني بالسرس يشغل 400 عاملا.



وبالمناداة على أحد المتهمين حضر جلسة المحاكمة وقد وجهت له تهمة التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة.



باستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه مؤكدا انه ينشط في مجال الاتجار في الملابس المستعملة بالتفصيل منذ 20 سنة ويملك محلات لجهة قابس وتعامل في نشاطه المذكور مع صاحب مستودع لبيع الملابس المستعملة موجود بجهة "جارة "من ولاية قابس , وانه تعامل فعلا مع أحد المتهمين الاصليين في القضية دون أن يكون على علم انه ينشط دون احترام القانون والاجراءات المعمول بها ،مؤكدا ان جميع معاملاته كانت مطابقة للقانون.



بمزيد التحري معه نفى تعامله مع بقية المتهمين الذين شملهم البحث في ملف القضية.





وقد رافع محامي في حق المتهم وبين ان موكله لم يكن يعلم أن البضاعة التى كان يتزود بها متأتية من عمليات التهريب موضحا ان معظم العمليات يتم توريدها عبر الميناء.



واكد محامي المهتم ان موكله لم يرتكب أي تجاوزات مالية وانه لم يبيض الاموال وانه كان يشتري كميات الفريب بالتفصيل .



وطلب محامي المتهم من المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى فقررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها للمفاوضة والتصريح بالحكم



