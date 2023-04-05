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باب بحر: مداهمة نزل وايقاف عصابة بحوزتهما كمّيات من الكوكايين والاموال

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 12:08 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن أمس اعوان مركز الامن الوطني فندق الغلة واثر مداهمة أمنية ناجحة من محاصرة وايقاف عصابة داخل غرفة بأحد النزل بالعاصمة تخصصت ترويج مخدر الكوكايين.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بفندق الغلة مفادها تحوّز شابين غرباء عن الجهة على كمّية من مخدّر الكوكايين ويقيمان بأحد نزل العاصمة.

وبانطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بالتنسيق مع النيابة العمومية وقع مداهمة النزل والدخول الى الغرفة أين تم القبض على المظنون فيهما، بتفتيش الغرفة عُثر على كيس بلاستيكي يحتوي على كمّية من مخدّر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 2550 دينار، كما تم حجز مبلغ 3000 دينار بالسيارة الخاصة بهما.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بهما من أجل "جرائم المخدرات"


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