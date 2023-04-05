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القوماني ينفي استقالته من حركة النهضة.. ويوضّح

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 10:11 قراءة: 0 د, 25 ث
      
نفى محمد القوماني في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 5 أفريل 2023، استقالته من حركة النهضة ومن قيادتها، موضّحا أنّ التدوينة التي نشرها صباح اليوم هي ''إعلان تباين في الأراء''.

وقال القوماني: ''صرت لا أخفي أنني لم أعد أجد توافقا مع مقاربة حركة النهضة للأوضاع العامة للبلاد ومسار ما بعد 25 جويلية واوضاع المعارضة والطبقة السياسية عموما.''
وأضاف: ''لو كانت استقالة لأفصحت عنها بوضوح وستأتي الفرصة لتوضيح أسباب كتابة هذه التدوينة''.


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