الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، "بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية" .
كما عبّرت في بيان أصدرته سفارتها لدى تونس عن ترحيبها بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم.
في المقابل جددت الولايات المتحدة التعبير "عما يساورها من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية واستمرار احتجازها" مشيرة إلى أنها "تضم صوتها إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع."
يذكر أن الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس كانت قد توجهت، السبت الماضي، برسالة باسم النيابة العمومة إلى "البعثات الدبلوماسية بتونس" مفادها أن هذه البعثات في "حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية" داعية أفرادها إلى "مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق" باعتبار أن تونس "ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات".
كما عبّرت في بيان أصدرته سفارتها لدى تونس عن ترحيبها بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم.
في المقابل جددت الولايات المتحدة التعبير "عما يساورها من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية واستمرار احتجازها" مشيرة إلى أنها "تضم صوتها إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع."
April 4, 2023
يذكر أن الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس كانت قد توجهت، السبت الماضي، برسالة باسم النيابة العمومة إلى "البعثات الدبلوماسية بتونس" مفادها أن هذه البعثات في "حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية" داعية أفرادها إلى "مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق" باعتبار أن تونس "ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات".
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