Babnet

الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 09:48 قراءة: 0 د, 52 ث
      
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، "بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية" .

كما عبّرت في بيان أصدرته سفارتها لدى تونس عن ترحيبها بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم.

في المقابل جددت الولايات المتحدة التعبير "عما يساورها من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية واستمرار احتجازها" مشيرة إلى أنها "تضم صوتها إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع."


يذكر أن الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس كانت قد توجهت، السبت الماضي، برسالة باسم النيابة العمومة إلى "البعثات الدبلوماسية بتونس" مفادها أن هذه البعثات في "حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية" داعية أفرادها إلى "مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق" باعتبار أن تونس "ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264432


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 05 أفريل 2023 | 14 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:15 18:47 15:58 12:29 06:00 04:31
Babnet
14°
 Babnet16° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1018°-818°-820°-919°-12
  • Avoirs en devises
    22113,5

  • (4 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33788 DT        1$ =3,07732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 Avril)   1593,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    