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رضوان المصمودي يقدم اعتذاره لرئيس الجمهورية بشأن ترويج معطيات مغلوطة حول صحته

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 20:31 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قدم القيادي السابق في حركة النهضة رضوان المصمودي اعتذاره لرئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب ترويج معطيات غير صحيحة حول وضعه الصحي.
وقال المصمودي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن غياب الرئيس طيلة 10 أيام جعل الجميع يخمن حول أسبابه.
وتابع " كان على مؤسسة الرئاسة ان توضح أسباب الغياب لينتهي الجدل".


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