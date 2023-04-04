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رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل حول التعامل مع الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 20:44 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وعدد من اطارات الوزارات المعنية.

وتم خلال الجلسة التداول بشأن التعامل مع الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي المتمثلة في :
- الصفحات التحريضية والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- تسريب الوثائق الإدارية والأسرار المهنية عبر هذه المواقع.
- قرصنة الصفحات الرسمية واحداث صفحات وهمية وشبيهة بصفحات هياكل الدولة والشخصيات الرسمية.

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