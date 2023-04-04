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هذا ما قرره القضاء في الشكاية المقدمة لرفع حجب أعداد التلاميذ

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 13:47 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نظرت صباح اليوم الثلاثاء 4 افريل 2023 هيئة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، في ملف القضية المتعلقة بطلب إلغاء قرار نقابتي التعليم الأساسي والثانوي حجب أعداد التلاميذ عن إدارات المؤسسات التربوية التي يدرسون بها.

وقد قررت المحكمة تحديد موعد 11 افريل للمفاوضة والتصريح بالحكم.

وللتذكير فأنّ الأستاذ المحامي مختار بوقرّة ونيابة عن عدد من الأولياء تولى رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لطلب الحكم بإلغاء قرار حجب الأعداد عن إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية.

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