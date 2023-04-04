جوي هود: ''الولايات المتحدة هي الآن أكبر مستورد لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية في العالم''

استقبل وزير السياحة محمد المعز بلحسين اليوم، الإثنين 03 أفريل 2023، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس "جوي هود" والوفد المرافق له.

وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى تطور التعاون الثنائي بين البلدين والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة، لاسيما على مستوى تطوير السياحة البديلة والمستدامة وتطوير تصدير الصناعات التقليدية والتعاون المالي والدعم لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة.

وأعرب وزير السياحة، في هذا الإطار، عن ارتياحه للديناميكية التي يشهدها التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين مؤكدا الحرص على تعزيز مختلف برامج التعاون الثنائي والعمل على تنفيذها مثمنا ما تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من دعم لتطوير برامج الوزارة الهادفة إلى النهوض بالسياحة المستدامة والدعم المقدم لإرساء استراتيجية القطاع السياحي إلى غضون سنة 2035 فضلا عن مختلف البرامج التي يتم تنفيذها حاليا لتنويع المنتوج السياحي وإثراءه تدعيما لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير السياحة المستدامة والمسؤولة وذلك في إطار مشروع “Visit Tunisia” معبرا عن أمله في مزيد دفع هذا التعاون وتطوير وفود السياح الأمريكان إلى بلادنا وبعث برامج خاصة لتطوير الصناعات التقليدية.



السفير الأمريكي بتونس: ''الولايات المتحدة هي الآن أكبر مستورد لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية في العالم''



من جهته، أعرب السفير الأمريكي عن استعداد بلادها لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وخاصة قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل والدعم لأهم برامج التعاون الثنائي في هذين المجالين الحيويين بالنسبة للإقتصاد التونسي.



وقال جوي هود إن الولايات المتحدة هي الآن أكبر مستورد لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية في العالم، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس على الفايسبوك.



