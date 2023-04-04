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نجوى ميلاد : كيفاش في فلوجة جايبين سلفي داعشي ومخرجينو محلاه ؟؟؟‎‎

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 09:33 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قالت الممثلة نجوى ميلاد في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان أكثر ما أثار استيائها هو ظهور الممثل نضال السعدي في ثوب سلفي طيب...
وأضافت " كيفاش في فلوجة جايبين سلفي داعشي ومخرجينو محلاه ياخي نسيتو اش علموا فينا؟؟".
وتابعت نجوى ميلاد " هل السلفيين اصبحوا يحمون النساء؟؟ " ويستروهم؟؟" هذه نقطة استفهام حقيقية" مضيفة " هؤلاء هزوا بناتنا الى جهاد النكاح"...

وكان عرض مسلسل "فلّوجة" في أولى ليالي شهر رمضان هذا العام قد أثار جدلًا واسعًا في تونس، وتتالت إثر بث الحلقة الأولى مباشرة ردود الفعل بين اعتباره يُروج للـ"انحطاط الأخلاقي والبذاءة" ويضرب مؤسسة المدرسة التونسية وبين أن يكون انعكاسًا للواقع ولمشاغله، فيما نادى البعض بإيقاف بثه.

وتتالت المواقف من المسلسل منذ الحلقة الأولى ودعا البعض مباشرة إلى رفع شكوى للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) للمطالبة بإيقاف بثه، وتوجه محاميان إلى رفع قضية استعجالية، وفق ما أعلناه، ضد المسلسل مطالبين أيضًا بإيقاف بثه.

الفيديو الدقيقة 33


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