"النظام القانوني للجريمة الديوانية " اصدار جديد للمساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي

اصدر القاضي جابر الغنيمي كتابا جديدا تحت عنوان "النظام القانوني للجريمة الديوانية" وعدد صفحاته 400 صفحة وهو مختص في الجرائم الديوانية وهو دراسة نظرية كاملة وشاملة.ويعد هذا الاصدار رقم 14 في رصيد القاضي جابر الغنيمي.والدكتور جابر الغنيمي يشغل حاليا خطة مساعد أول لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد وناطق رسمي باسم محاكمها، وهو أصيل ولاية سيدي بوزيد قاضي ومدرس جامعي بعدة كليات ومعاهد عليا،وهو متحصل على عدة شهائد عليا أهمها الدكتوراه في القانون الدولي وشهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة وشهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء وله عدة مؤلفات قانونية منها "مركز الفرد في القانون الدولي العام" و" المسؤولية الجزائية الدولية للفرد".