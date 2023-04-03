بنزرت: هذا ما قرره القضاء في حق 4 محامين

قرر اليوم قاضي التحقيق بللمحكمة الابتدائية ببنزرت تأخير القضية المحال فيها 4 محامون على التحقيق الى شهر ماي المقبل استجاية لطلبات هيئة الدفاع .



وتتعلق القضية بشكاية تقدم بها رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل جميل نهاية ديسمبر 2021 ضد مجموعة من المحامين بسبب مناوشات داخل المقر الامني خلال البحث مع وزير العدل السابق نور الدين البحيري الموضوع بتاريخ الواقعة قيد الاقامة الجبرية.



وللاشارة فانه من بين المحامين المحالين سعيدة العكرمي ومحسن السحباني والناصر الهرابي ولقد تم الاستماع لهم بتاريخ 13 مارس الفارط من قبل قاضي التحقيق وتم الابقاء عليهم بحالة سراح على ذمة الملف .



هذا وقرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المحامين الذين شملتهم الأبحاث بخصوص القضية المذكورة.



