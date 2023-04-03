أعلنت وزارة النّقل أنه تقّرر إعفاء الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة الحالي، عماد زميت، من مهامه إلى جانب إعفاء رئيس مدير عام الشركة التونسية للشحن والترصيف، أنيس كمّون، وفق بلاغ أصدرته، الإثنين.
اعفاء الرئيسين المديرين العامين لشركتي الملاحة والشحن والترصيف
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