عز الدين سعيدان: تونس لن تتحصل على تمويلات وقروض من الدول المانحة دون اتفاق مع صندوق النقد

قال الخبير في الإقتصاد عز الدين سعيدان خلال حضوره ببرنامج ''لانتايرفيو'' على ديوان أف أم إن تونس لن تتحصل على تمويلات وقروض لتمويل الميزانية من الدول المانحة خاصة منها الاوروبية دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن الإتفاق مع صندوق النقد رهين تنفيذ الاصلاحات وتوقيع رئيس الجمهورية قيس سعيد



و بخصوص دعوات البعض اليوم بالتوجه إلى جهات مانحة اخرى على غرار ''البريكس'' أو دول على غرار الصين, أكد سعيدان أن مثل هذه القرارات الإستراتيجية لا يمكن اتخاذها في زمن الأزمة بل تتطلب وقتا طويلا مشيرا إلى أن مصالح تونس اليوم مع الإتحاد الأوروبي مهمة جدا حيث تبلغ نسبة التبادلات التجارية بين الطرفين 75 % .



وأضاف سعيدان أن التوجه إلى أطراف مانحة جديدة وتنويع العلاقات و إعادة توزيع المصالح الخارجية لتونس أمر ممكن لكن ذلك يكون على مدى طويل وفي وضع إقتصادي ومالي مريح.



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وقال سعيدان إن تونس لن تتحصل على تمويلات وقروض لتمويل الميزانية من الدول المانحة خاصة منها الاوروبية دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن الإتفاق مع صندوق النقد رهين تنفيذ الاصلاحات وتوقيع رئيس الجمهورية قيس سعيد

و بخصوص دعوات البعض اليوم بالتوجه إلى جهات مانحة اخرى على غرار ''البريكس'' أو دول على غرار الصين, أكد سعيدان أن مثل هذه القرارات الإستراتيجية لا يمكن اتخاذها في زمن الأزمة بل تتطلب وقتا طويلا مشيرا إلى أن مصالح تونس اليوم مع الإتحاد الأوروبي مهمة جدا حيث تبلغ نسبة التبادلات التجارية بين الطرفين 75 % .



وأضاف سعيدان أن التوجه إلى أطراف مانحة جديدة وتنويع العلاقات و إعادة توزيع المصالح الخارجية لتونس أمر ممكن لكن ذلك يكون على مدى طويل وفي وضع إقتصادي ومالي مريح.









