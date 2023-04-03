البطولة العربية لمنتخبات الشباب لكرة اليد بالمهدية - برنامج المقابلات

تستضيف مدينة المهدية البطولة العربية لمنتخبات الشباب مواليد 2002 من 9 إلى 16 أفريل 2023 بمشاركة منتخبات السعودية والجزائر وتونس البلد المنظم.

وتستعد المنتخبات الثلاثة لبطولة العالم القادمة التي ستدور في ألمانيا واليونان من 20 جوان إلى 2 جويلية

وستدور مقابلات البطولة التي ستقام بنظام بطولة من ذهاب و اياب بقاعة رشاد خوجة بالمهدية خلال سهرات رمضانية بداية من الساعة العاشرة ليلا حسب البرنامج التالي .



يوم 9 افريل

تونس - الجزائر



يوم 10 افريل

الجزائر- السعودية



يوم 12 افريل

السعودية -تونس



يوم 13 افريل

الجزائر - تونس



يوم 14 افريل

الجزائر - السعودية



يوم 16 افريل

تونس - السعودية



