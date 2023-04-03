البطولة العربية لمنتخبات الشباب لكرة اليد بالمهدية - برنامج المقابلات

تستضيف مدينة المهدية البطولة العربية لمنتخبات الشباب مواليد 2002 من 9 إلى 16 أفريل 2023 بمشاركة منتخبات السعودية والجزائر وتونس البلد المنظم.
وتستعد المنتخبات الثلاثة لبطولة العالم القادمة التي ستدور في ألمانيا واليونان من 20 جوان إلى 2 جويلية
وستدور مقابلات البطولة التي ستقام بنظام بطولة من ذهاب و اياب بقاعة رشاد خوجة بالمهدية خلال سهرات رمضانية بداية من الساعة العاشرة ليلا حسب البرنامج التالي .
يوم 9 افريل
تونس - الجزائر
يوم 10 افريل
الجزائر- السعودية
يوم 12 افريل
السعودية -تونس
يوم 13 افريل
الجزائر - تونس
يوم 14 افريل
الجزائر - السعودية
يوم 16 افريل
تونس - السعودية
وتستعد المنتخبات الثلاثة لبطولة العالم القادمة التي ستدور في ألمانيا واليونان من 20 جوان إلى 2 جويلية
وستدور مقابلات البطولة التي ستقام بنظام بطولة من ذهاب و اياب بقاعة رشاد خوجة بالمهدية خلال سهرات رمضانية بداية من الساعة العاشرة ليلا حسب البرنامج التالي .
يوم 9 افريل
تونس - الجزائر
يوم 10 افريل
الجزائر- السعودية
يوم 12 افريل
السعودية -تونس
يوم 13 افريل
الجزائر - تونس
يوم 14 افريل
الجزائر - السعودية
يوم 16 افريل
تونس - السعودية
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 264324