البطولة العربية لمنتخبات الشباب لكرة اليد بالمهدية - برنامج المقابلات

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 14:49 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تستضيف مدينة المهدية البطولة العربية لمنتخبات الشباب مواليد 2002 من 9 إلى 16 أفريل 2023 بمشاركة منتخبات السعودية والجزائر وتونس البلد المنظم.
وتستعد المنتخبات الثلاثة لبطولة العالم القادمة التي ستدور في ألمانيا واليونان من 20 جوان إلى 2 جويلية
وستدور مقابلات البطولة التي ستقام بنظام بطولة من ذهاب و اياب بقاعة رشاد خوجة بالمهدية خلال سهرات رمضانية بداية من الساعة العاشرة ليلا حسب البرنامج التالي .

يوم 9 افريل
تونس - الجزائر

يوم 10 افريل
الجزائر- السعودية

يوم 12 افريل
السعودية -تونس

يوم 13 افريل
الجزائر - تونس

يوم 14 افريل
الجزائر - السعودية

يوم 16 افريل
تونس - السعودية

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