صورة اليوم: جماهير باريس سان جيرمان تتضامن مع اللاعبين المسلمين، تمرة وكأس ماء ..كابوس الاتحاد الفرنسي

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 22:10 قراءة: 1 د, 18 ث
      
عبرت السبت 2 أفريل، جماهير باريس سان جيرمان عن تضامنها مع اللاعبين المسلمين بعد قرار الجامعة الفرنسية لكرة القدم رفض ايقاف المباريات لتمكين اللاعبين الصائمين من الافطار.

ورفع جماهير باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريق مع ليون لافتة كبيرة كتب عليها " تمرة وكأس ماء .. كابوس الاتحاد الفرنسي.

اقرأ أيضا: باريس سان جيرمان يتعثر على ميدانه أمام اولمبيك ليون



وكانت الجامعة الفرنسية لكرة القدم أعلنت أنه لن يسمح بفترات راحة خلال المباريات المسائية لكي يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار خلال شهر رمضان وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وفي بريد إلكتروني، أشارت اللجنة الفيدرالية للحكام التابعة للجامعة الفرنسية لكرة القدم إلى أنه نظرا لمبدأ "حياد كرة القدم في فضاءات التدريب" فلن يتم قبول هذه الوقفات للإفطار في حين أن مسؤولي كرة القدم الإنقليزية قرروا هذه السنة تمكين اللاعبين المسلمين من فترات استراحة للإفطار.
وأشارت الجامعة الفرنسية إلى أن انقطاع المباريات من أجل الإفطار في رمضان لا يتوافق مع نظام الجامعة الفرنسية لكرة القدم.
وأوضح أن "الاتحاد وهيئاته اللامركزية، بصفتهما هيئات مسؤولة عن مهمة الخدمة العامة المفوضة من الدولة، يدافعان عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ويجب عليهما تفعيل الوسائل لمنع أي تمييز أو انتهاك لكرامة أي شخص، وعلى وجه الخصوص بسبب معتقداته السياسية والدينية".
وحذرت الجامعة في رسالتها الإلكترونية من أن عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يؤدي إلى فرض عقوبات.
وشددت على أن "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية مشيرا إلى الحظر المفروض على "الخطب أو العروض ذات الطابع السياسي أو الأيديولوجي أو الديني أو النقابي" خلال مبارياتها.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264318



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 أفريل 2023 | 12 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:03 04:34
Babnet
11°
 Babnet18° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1119°-1118°-1116°-917°-9
  • Avoirs en devises
    22020,7

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33471 DT        1$ =3,07190 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   1853,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    