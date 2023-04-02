صورة اليوم: جماهير باريس سان جيرمان تتضامن مع اللاعبين المسلمين، تمرة وكأس ماء ..كابوس الاتحاد الفرنسي

عبرت السبت 2 أفريل، جماهير باريس سان جيرمان عن تضامنها مع اللاعبين المسلمين بعد قرار الجامعة الفرنسية لكرة القدم رفض ايقاف المباريات لتمكين اللاعبين الصائمين من الافطار.ورفع جماهير باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريق مع ليون لافتة كبيرة كتب عليها " تمرة وكأس ماء .. كابوس الاتحاد الفرنسي.وكانت الجامعة الفرنسية لكرة القدم أعلنت أنه لن يسمح بفترات راحة خلال المباريات المسائية لكي يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار خلال شهر رمضان وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.وفي بريد إلكتروني، أشارت اللجنة الفيدرالية للحكام التابعة للجامعة الفرنسية لكرة القدم إلى أنه نظرا لمبدأ "حياد كرة القدم في فضاءات التدريب" فلن يتم قبول هذه الوقفات للإفطار في حين أن مسؤولي كرة القدم الإنقليزية قرروا هذه السنة تمكين اللاعبين المسلمين من فترات استراحة للإفطار.وأشارت الجامعة الفرنسية إلى أن انقطاع المباريات من أجل الإفطار في رمضان لا يتوافق مع نظام الجامعة الفرنسية لكرة القدم.وأوضح أن "الاتحاد وهيئاته اللامركزية، بصفتهما هيئات مسؤولة عن مهمة الخدمة العامة المفوضة من الدولة، يدافعان عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ويجب عليهما تفعيل الوسائل لمنع أي تمييز أو انتهاك لكرامة أي شخص، وعلى وجه الخصوص بسبب معتقداته السياسية والدينية".وحذرت الجامعة في رسالتها الإلكترونية من أن عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يؤدي إلى فرض عقوبات.وشددت على أن "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية مشيرا إلى الحظر المفروض على "الخطب أو العروض ذات الطابع السياسي أو الأيديولوجي أو الديني أو النقابي" خلال مبارياتها.