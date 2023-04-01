فوشانة: القبض على عصابة تخصصت سرقة الاسلاك النحاسية من الأعمدة الكهربائية

تمكن أول أمس اعوان دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بفوشانة الشمالية من القبض على عصابة بصدد قطع الأسلاك النحاسية من أعمدة كهربائية مركزة بالجهة كما تم حجز لديهم آلة قص و كمية من ذات الأسلاك .

واعترف الجناة بسرقة الاسلاك النحاسية في عدة مناسبات.



بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم و إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



