فوشانة: القبض على عصابة تخصصت سرقة الاسلاك النحاسية من الأعمدة الكهربائية

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 14:10 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تمكن أول أمس اعوان دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بفوشانة الشمالية من القبض على عصابة بصدد قطع الأسلاك النحاسية من أعمدة كهربائية مركزة بالجهة كما تم حجز لديهم آلة قص و كمية من ذات الأسلاك .
واعترف الجناة بسرقة الاسلاك النحاسية في عدة مناسبات.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم و إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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