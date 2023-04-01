حي التضامن : يروج المخدرات على متن سيارته الخاصة

تمكن أول أمس اعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالتضامن من القبض على اخطر مروج للاقراص المخدرة بالجهة متلبسا وبحوزته كمية هامة من المخدرات .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على أثر ورود معلومات مفادها تحوز احد الاشخاص بجهة حي الانطلاقة على كمية هامة من الأقراص المخدرة نوع اكستازي وانه يستغل سيارته الخاصة في نقلها، فتم على الفور التحري في تلك المعلومات والتعرف على السيارة من قبل أعوان فرقة العدلية واعوان فرقة الأبحاث و التفتيش بالتضامن وبالتنسيق مع النيابة العمومية باريانة تم نصب كمين للمتهم بجهة النقرة التضامن أين تم القبض عليه وحجز السيارة التي كانت راسية بأحد الانهج المجاورة والتي بتفتيشها تم العثور على 1000 قرص مخدر نوع اكستازي فتم الاحتفاظ بالمتهم وتحرير محضر بحث في الغرض.





