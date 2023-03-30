المهدية: السجن المؤبّد لشاب قتل والده

اصدرت الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير اليوم قرارا بالترفيع من عقوبة السجن من 20عاما الى السجن المؤبد من اجل قتل القريب طبقا للفصل 203من المجلة الجزائية ضد متهم من مواليد 1988

وتعود الوقائع الى شهر جوان 2019 بمدينة السواسي ولاية المهدية عندما تعمد الجاني الاعتداء على والده بطعنه بواسطة الة حادة قبل ان يتعمد خنقه حتى فارق الحياة حسب ما اكده لاذاعة شمس اف أم الناطق الرسمي لمحاكم الساحل و المهدية فريد بن جحا.



