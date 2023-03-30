اعفاء والي قابس من مهامه

قّرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الخميس 30 مارس 2023 إعفاء مصباح كردمين والي قابس من مهامه.



ويذكر والي قابس المعفى مصباح كردمين كان قد باشر مهامه يوم 9 جوان 2022.



وكان الاتحاد الجهوي للشغل بقابس، عبر الأربعاء 8 جوان 2022 عن رفضه ما وصفها بـ"التعيينات غير المدروسة على رأس هرم السلطة الجهوية بولاية قابس"، وذلك على خلفية تعيين مصباح كردمين على رأس الولاية .



وسجل الاتحاد، في مراسلة وجهها إلى رئيسة الوزراء نجلاء بودن ونشر نسخة منها على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، ما اعتبره "انعدام التجربة في التسيير الإداري في حجم المسؤول الأول بالجهة"، محملًا إياها المسؤولية عن كل ما ينجر من تداعيات لهذه التسميات "غير المدروسة"، وفق توصيفه.



وشدد على أن "جهة قابس تعاني من تراكم الملفات على المستوى البيئي والصحي وتفاقم نسبة البطالة وتردي البنية التحتية، على الرغم مما تمثله من ثقل اقتصادي واجتماعي"، على حد ما ورد في نص المراسلة.





