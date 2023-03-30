وفاة عون الأمن المصاب بطلق ناري من سلاحه

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 10:03 قراءة: 0 د, 34 ث
      
توفّي عون الأمن الذي أصيب مساء أمس الأربعاء، 30 مارس 2023، برصاصة من سلاحه الناري الإداري متأثّرا بخطورة إصابته.

وقد تم الاعلان رسميا عن وفاة عون الأمن في حدود الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس رغم محاولات اسعافه ، حيث تبيّن أن الرصاصة التي أصابته اخترقت شرايين حيويّة من جهة الرأس.
ووفق اذاعة موزاييك جدّت الواقعة في حدود الساعة الخامسة من عشيّة أمس على مستوى ساحة باردو وتمثلت في اصابة العون العون التابع لشرطة المرور برصاصة انطلقت من سلاحه الاداري ليتقرر اثرها فتح بحث للكشف عن ملابسات الواقعة وأسبابها وما إن كانت الوفاة ناجمة عن خطأ في استعمال السلاح أم هناك فرضية انتحار.


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