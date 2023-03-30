وزارة النقل :منع ممارسة نشاط تكويني في مجال الطيران المدني دون الحصول المسبق على ترخيص

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 11:04 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت وزارة النّقل ، أنّه يمنع منعا باتا على كلّ مؤسّسة ممارسة نشاط تكويني في مجال الطيران المدني دون الحصول المسبق على ترخيص من قبل المصالح المختصّة بالوزارة وذلك للحصول على إحدى إجازات أعوان الطيران المدني الآتي ذكرهم:
- إجازة طيّار (محترف -طائرة، خط – طائرة، خاص -طائرة) وكفاءة طيران آلي طائرة، كفاءة الصّنف، كفاءة الطّراز وكفاءة معلّم - طائرة
- إجازة ميكانيكي صيانة الطاّئرات بجميع الأصناف والكفاءات
- إجازة مراقب جولان جوّي بجميع الكفاءات
- إجازة عون فنّي للإستغلال كفاءة الطائرة وكفاءات المناطق
- إجازة عون ملاّح إضافي وكفاءات الطائرة وكفاءة معلّم.
واوضحت في بلاغ لها، أن الموافقة المبدئيّة طبقا للتّراتيب الجاري بها العمل لا تمكّن من ممارسة نشاط التّكوين في مجال الطّيران المدني نظرا لوجوب الحصول على ترخيص صريح من قبل المصالح المختصّة بالإدارة العامّة للطّيران المدني بعد القيام بعمليّة تدقيق للمركز المزمع إحداثه.
وشددت الوزارة على أن كلّ مخالف للتّراتيب القانونيّة سيتحمل التّبعات المنجرّة عن ممارسة نشاط في مجال الطّيران المدني خارج الأطر القانونيّة، ودعت الجميع إلى التحرّي بشأن حصول مؤسسات التكوين على ترخيص ساري المفعول قبل التّعامل معها .



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