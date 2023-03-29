الكرباعي: وفاة شاب تونسي في سجن بإيطاليا

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 17:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال النائب بالبرلمان المنحلّ عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي في تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك، إن شابا تونسيا يبلغ من العمر 24 سنة، قد توفي في أحد السجون الإيطالية.

وأوضح الكرباعي، أن الشاب توفي في سجن Gazzi بمنطقة Messina في ايطاليا، مضيفا أن الهالك كان في الايقاف التحفضي منذ يوم 20 فيفري وبعد الابحاث الاولية عثر عليه متوفى.


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