في شكاية رفعها عليه وزير الشؤون الدينية:هذا ما تقرر في حق الكاتب العام للنقابة الأساسية للشؤون الدينية بباجة

استمعت اليوم الوحدات الأمنية بالقرجاني للكاتب العام للنقاب الأساسية للشؤون الدينية، وقد تقرر احالته بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.



وتتعلق القضية بشكاية تقدم بها وزير الشؤون الدينية بسبب تدوينة نشرها الكاتب العام للنقابة الاساسية للشؤون الدينية بباجة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اعتبرها الوزير فيها اساءة اليه وهو ما دفعه الى التوجه الى القضاء لمقاضاته من اجل ما نسب اليه .







