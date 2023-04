Le volume des ventes de Chery dépasse à nouveau les 100 000 véhicules en février ! La puissance hybride fournira à Chery une "accélération".

Communiqu de Presse - En fvrier, Chery a vendu 103 877 vhicules, avec une augmentation de 71,9 % en glissement annuel et de 2,5 % en glissement mensuel, ce qui indique que le volume des ventes mensuelles de Chery a atteint 100 000 vhicules pendant neuf mois conscutifs. Parmi ceux-ci, certains modles phares tels que les sries TIGGO 8 et TIGGO 7 conservent leur position de modles dont le volume de vente mensuel dpasse 10 000 units avec un volume de vente de 14 495 et 14 617 units respectivement.



En maintenant une croissance stupfiante contre-courant de la tendance, Chery a connu une "acclration"



Sur la base de la cration de "records historiques" en termes de volume de ventes et d'exportations, Chery propose de faire une perce plus importante en 2023 qu'en 2022 avec une "acclration" qui dpasse de loin le taux de croissance moyen de l'industrie.



Jusqu' prsent, le groupe Chery a maintenu une tendance positive de croissance contre la tendance la baisse et a atteint un volume de ventes de 205 256 vhicules au cours des deux premiers mois de cette anne, avec une augmentation de 39,2% d'une anne sur l'autre. En particulier, en janvier, dans des circonstances o l'industrie dans son ensemble a chut de 35%, Chery a ralis une croissance de 16,5% contre la tendance la baisse ; et en fvrier, le groupe Chery a poursuivi sa brillante performance avec prs de 10 fois le taux de croissance moyen de l'industrie.





L'acclration de la mise en place des marchs d'outre-mer, les nouvelles nergies deviendront le point de croissance.



Outre l'incroyable popularit continue du TIGGO 8, du TIGGO 7 et d'autres modles, Chery acclrera la transformation des ralisations technologiques pour s'adapter la tendance de l'industrie et promouvoir ses nouveaux produits nergtiques sur le march d'outre-mer.



Comme prvu, Chery introduira ses modles PHEV quips du systme d'alimentation super hybride DHT sur certains marchs cls, notamment l'Amrique du Sud, le Moyen-Orient et la Russie. Grce ses quatre comptences de base, savoir une puissance leve, un fonctionnement souple, une grande autonomie et une conomie de carburant extrme, il offrira aux utilisateurs du monde entier une nouvelle exprience de l'nergie hybride essence-lectricit et des voyages faibles missions de carbone.



Maintenir la passion sur le march grce un fonctionnement innovant pour l'utilisateur



Face au nombre croissant d'utilisateurs, Chery adhre toujours au concept de service "orient vers l'utilisateur". Chery comprend que le fait de se concentrer sur les utilisateurs pour comprendre leurs besoins est le seul moyen d'amliorer la qualit du service et de fournir aux utilisateurs mondiaux plus d'avantages, ce qui est galement la mthode significative qui permet Chery d'obtenir continuellement la reconnaissance des utilisateurs et l'attention du march.



À cette fin, Chery a mis au point diverses innovations en matire de fonctionnement des utilisateurs en fonction des besoins rels de chaque march. En Arabie saoudite, lorsqu'on a appris que les utilisateurs locaux taient proccups par le service aprs-vente, la direction de Chery a immdiatement organis une communication directe avec les utilisateurs pour recueillir leurs suggestions et annoncer le plan d'amlioration du service aprs-vente ; et en Afrique du Sud, lorsqu'on a constat que les nouveaux utilisateurs voyaient leur cot de conduite augmenter en raison des rayures causes par le manque d'exprience de conduite, Chery a immdiatement introduit le service sans souci avec jusqu' cinq droits et avantages.



En appliquant activement la stratgie du march mondial, en plus d'atteindre un volume de ventes impressionnant qui dpasse les attentes, Chery lance galement une toute nouvelle puissance hybride et continuera d'apporter aux utilisateurs du monde entier l'exprience du service "toujours au-del des attentes, toujours surprenant", ce qui permet Chery d'avancer toute vitesse vers l'ambition de l'entreprise de devenir un jour la premire marque automobile mondiale.